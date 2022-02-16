Уральского наркодилера задержали при попытке смыть 16 кг конопли в унитаз

В Екатеринбурге сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 34-летнего директора местного коммерческого предприятия при попытке избавиться от 16 кг конопли. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина часть наркотика попытался смыть в унитаз, остальное выбросил в окно.

Задержали наркодиллера на съёмной квартире по улице Рощинская. Как выяснилось, в свободное от работы время он в ней выращивал и хранил коноплю. Когда правоохранители пришли к нему с обыском, он решил по-быстрому избавиться от улик, часть травы он выбросил в окно, а оставшуюся часть смыл в унитаз. В результате чего канализация быстро засорилась.

Часть выращенного своими руками дурмана растительного происхождения тут же улетели в окно, а то, что осталось, попытался смыть в узкое отверстие унитаза. Но поскольку опасное вещество было уже высушено и имело лёгкий вес, уходило оно крайне неохотно. Именно в момент уничтожения улик его владельца и взяли, — рассказал Горелых.

Экспертиза показала, то, что было выброшено на улицу и не прошло в унитаз, является канабисом общим весом свыше 16 кг. Мужчина выращивал зелье в бочках, оборудовав для этих целей в квартире теплицу.

По факту преступления возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полицейские Набережных Челнов завели против рэпера Моргенштерна aдминистративное дело о пропаганде наркотиков. Экспертиза показала, что по краям татуировки на груди рэпера изображено растение, похожее на коноплю. По словам адвоката рэпера Сергея Жорина, изначально правоохранители проверяли тексты музыканта, но не найдя в них пропаганды, решили придраться к татуировке.