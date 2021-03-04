Уральский подросток-убийца рассказал, зачем зарубил свою семью

https://static.news.ru/photo/5c066c62-7cd8-11eb-a6cd-96000091f725_660.jpg Фото: СК РФ

16-летний подросток, который был арестован по подозрению в убийстве трёх человек — членов его семьи, рассказал сотрудникам правоохранительных органов, из-за чего он столь жестоко расправился с родными. Его признательные показания были опубликованы в четверг, 4 марта.

Ранее стало известно, что жестокое убийство было совершено в посёлке Октябрьский в Пермском крае. В одном из домов были найдены тела трёх человек, в числе которых хозяйка дома и её 12-летняя дочка. Повреждения были такими серьёзными, что не позволили сразу установить личность третьей жертвы, и сначала в полиции решили, что это 16-летний сын женщины. Отца семейства автоматически объявили в розыск, но выяснилось, что третьей жертвой как раз стал мужчина.

Тогда подозрение пало на 16-летнего парня. Он сбежал с места происшествия и даже успел добраться до Екатеринбурга. Там школьника и поймали.

На допросе юноша сообщил, что сначала зарубил мать и сестру, потом он дождался отца, с которым также расправился. По словам подростка, «последней каплей» стал конфликт, произошедший из-за того, что он не хотел идти в школу, пишет MK.RU.

Как передавал NEWS.ru, соседи отзываются обо всех членах семьи положительно. Подростка описывают как серьёзного юношу, который хорошо учился в школе, ходил в кружок по гитаре и всегда имел свои цели в жизни.