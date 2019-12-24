https://static.news.ru/photo/00fcf1aa-26b3-11ea-925f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источник в самолётостроительной отрасли рассказал, что разбившийся 24 декабря в Хабаровском крае истребитель Су-57 сам ушёл в нисходящую спираль на высоте восьми километров.

По словам инсайдера, знакомого с ситуацией, пилот пытался в ручном режиме вернуть самолёт в горизонтальное положение, но это не принесло результата. Лётчик принял решение воспользоваться катапультой на критической высоте в два километра. Предположительно, у истребителя отказало управление хвостовым оперением, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, лётчика, который катапультировался с российского истребителя Су-57 в Хабаровском крае, обследовали врачи Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщил источник в одной из медицинских военных структур. Пилота доставили в больницу и провели полное обследование. Оказалось, что на его теле медики не обнаружили даже ушибов. Врачи признали состояние пилота отличным