Суд приступил к рассмотрению дела нового фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева. Он был арестован лишь 28 ноября, спустя четыре месяца после вменяемого ему преступления, а уже 17 декабря началось рассмотрение дела по существу.

Предъявленное ему обвинение почти в точности повторяет обвинения уже осуждённых фигурантов этого дела. Применил силу по отношению к представителю власти во время митинга 27 июля в Москве — ч.1 статьи 318 УК. Так, следствие утверждает, что Суровцев схватил металлическое заграждение и нанёс им увечья сотруднику Росгвардии.

Атмосфера на суде была более спокойной, чем на предыдущих заседаниях. Однако как и в прошлые разы, пришло немало людей, чтобы поддержать обвиняемого.

«Выкрикивал анархистские лозунги»

В начале заседания прокурор Лариса Сергуняева попросила суд продлить арест подсудимому до 10 июня 2020. Несмотря на столь продолжительное время заключения судья Елена Булгакова удовлетворила ходатайство гособвинителя. В свою очередь сам Суровцев не признал вину и отказался давать показания, воспользовавшись 51 статьей Конституции.

После продления меры в суде начался допрос сотрудника Росгвардии Александра Островерхова. На митинге в тот день он стоял в оцеплении и держал вместе с остальными сотрудниками заграждения, стараясь не пустить митингующих на проезжую часть. Он рассказал, как именно пострадал от действий Суровцева.

Схватил металлический барьер и хотел его бросить в сторону сотрудников полиции, которые были рядом. Я пошёл вперёд и выставил вперёд руки. Он продолжил свой натиск. В этот момент произошёл удар. Испытал физическую боль в руках. После этого Сергей свои действия не прекратил, стал напирать. Перед нанесением удара он проявил агрессию, стал выкрикивать лозунги анархистские, — заявил Островерхов.

Кроме того, по словам потерпевшего сотрудника, Суровцев «умудрился показать непристойные жесты и скрылся в толпе».

Адвокат подсудимого Николай Фомин уточнил у росгвардейца, обращался ли он за помощью после инцидента.

За медпомощью не обращался, потому что по внешним признакам было понятно, что никаких переломов у меня нет, — сказал потерпевший.

Разошлись в показаниях

Островерхов в ходе допроса несколько раз повторил, что не испытывает личной неприязни к Суровцеву, однако считает, что «такие прецеденты недопустимы и неприятны». Таким образом, потерпевший отказался от примирения с подсудимым.

Также 17 декабря в качестве свидетелей выступили бойцы ОМОНа: Станислав Липский, Сергей Гашек, Анатолий Яковлев и Владислав Глушков. Они тоже дежурили в тот день на несанкционированном митинге. Показания на суде давали все четверо. На протяжении продолжительного времени на заседании звучали идентичные вопросы по отношению к свидетелям: что делали 27 июля, видели ли момент с Суровцевым, как конкретно он нанёс удар, держал он ограждение на прямых или согнутых руках, на какой высоте он его держал, бежал с ограждением, шёл или же вообще не двигался.

Сергей Суровцев Алсу Менибаева/NEWS.ru

Однако показания «дружной» четверки разнятся. Например, Липский утверждал, что Сергей 1-2 секунды бежал с ограждением, Гашек же уверен, что «там не было возможности бежать, подсудимый стоял вплотную к потерпевшему». А показания Глушкова и вовсе заставляют усомниться в том, что он присутствовал на месте. Например, он не смог пояснить, какого именно сотрудника ударил Суровцев, а также затруднился ответить, присутствует ли этот сотрудник в зале суда.

После этого на заседании исследовались письменные доказательства и была просмотрена видеозапись, на которой запечатлён момент столкновения подсудимого и росгвардейца.

Судебное следствие было приостановлено после просмотра видеозаписи. Заседание перенесли на 24 декабря, в этот же день, скорее всего, состоятся и прения.

Адвокат Николай Фомин на данном этапе отказался давать прогнозы об исходе дела. Однако отметил, что не стоит сравнивать «московские» дела друг с другом.

Каждое дело по-своему уникально. Везде свои обстоятельства. Равнять это дело с Раджабовым, Губайдулиным или Подкопаевым ни в коем случае нельзя, абсолютно разные! Николай Фомин адвокат Сергея Суровцева адвокат Сергея Суровцева

Кроме того, Фомин обратил внимание на показания свидетелей. Он назвал их противоречивыми и пообещал более подробно разобрать их в прениях.