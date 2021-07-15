«В гробу карманов нету»: каким мы запомним Петра Мамонова

В четверг, 15 июля, в возрасте 70 лет умер рок-музыкант, актёр и радиоведущий Пётр Мамонов. В конце июня он попал в больницу в тяжёлом состоянии с коронавирусом.

В начале 80-х годов Мамонов основал андеграундную группу «Звуки Му» и был её бессменным фронтменом до сегодняшнего дня. Он являлся ярким представителем рок-тусовки того времени — участвовал в «квартирниках», дружил и выступал месте с музыкантами из таких коллективов, как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино» и других.

В середине 80-х «Звуки Му» участвовала в больших концертах, активно гастролировала, а также записала два студийных альбома: «Простые вещи» и «Крым».

Затем наступил период распада — в новом составе группа была возрождена в начале 90-х.

В то время Мамонов начал сниматься в кино и в театральных постановках. Знаковым событием в его кинокарьере стала роль саксофониста в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз», в котором талант противопоставлялся обыденности.

В 2006 году Мамонов снялся в кинокартине Лунгина «Остров», где сыграл старца-целителя Анатолия — юродивого монаха, который пытается отмолить грехи. Фильм имел оглушительный успех у российского зрителя.

Затем Лунгин позвал артиста в фильм «Царь», где Мамонов сыграл роль Ивана Грозного, находившегося в противоречиях между тиранией и верой в Бога.

В 2012 году актёр в интервью «АиФ» заявил: «Просто в какой-то момент своей жизни я понял, что валяясь на диване и услаждая своё мясо, я всё-таки умру».

А что я там буду делать? Вот что я там буду делать? Там «Мерседеса» нет, денег нет, тёлки нет, детишек нет, внучков нет... Наш Сбербанк находится на небе. В вечности. Как говорят блатные — в гробу карманов нету. Туда возьмём только то, что нельзя потрогать. Страшно не умирать, страшно понимать, что ты совсем не готов к смерти, — отметил он.

О том, каким был Мамонов в жизни, на сцене и экране, — в фотогалерее NEWS.ru.