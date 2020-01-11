https://static.news.ru/photo/19d9fdec-3484-11ea-91e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать четверых детей Наталья Сухарева, которая скончалась в областном роддоме во Владимирской области, перед смертью поделилась с подругой ужасными подробностями родов.

Татьяна, так зовут приятельницу Сухаревой, предоставила РЕН ТВ запись их последнего разговора. По её словам, Наталья сначала говорила только о состоянии малышки, превозмогая собственную боль после кесарева сечения.

Когда только родилась дочка, у неё был сахар пониженный. Сказали, потому что я долго не ела. Как мне сказали не есть, столько я и не ела, — рассказывала Наталья подруге.

Врачи отказались давать девочку на руки маме из-за её плохого самочувствия.

Приступ только-только был, и они не хотят брать такой ответственности. Подержала я её сегодня. Ты знаешь, два дня — и всё разная, — делилась Наталья.

Сухарева рассказала Татьяне, что девочка далась ей очень тяжело. И не только из-за сложной беременности.

То, что происходило со мной в операционной... это вообще... это страх Божий. Я сейчас не буду, дома с глазу на глаз расскажу. Было очень плохо, — жаловалась многодетная мама.

Кесарево сечение, по её словам, длилось около двух часов, а у остальных рожениц по получасу. Наталья жаловалась на жуткую боль. По словам многодетной мамы, она чувствовала всё, что делали врачи.

Она упомянула, что долго лежала под капельницей. В день разговора с подругой ей было намного легче, и она признавалась, что очень хочет домой.

Трагедия произошла в роддоме областной клинической больницы. Его называют Загородным. 40-летняя роженица из города Юрьев-Польский перенесла кесарево сечение. Её дочка появилась на свет 27 декабря абсолютно здоровой. 30 декабря Наталью Сухареву нашли лежащей на полу в туалете. Что с ней произошло, сейчас выясняют следователи.

Как писал NEWS.ru, следователи проверяют столичный родильный дом № 27. Их внимание привлекли жалобы на нанесение серьёзных травм детям во время родов.