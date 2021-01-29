Умерли двое пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом

https://static.news.ru/photo/1ca4d86c-62eb-11eb-9898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое из пяти человек, пострадавших при столкновении двух легковушек в Нижегородской области, умерли по дороге в лечебное учреждение, передаёт пресс-служба регионального управления МВД РФ. Авария произошла, по предварительным данным, 30 января 2021 года в 09:50 на 426-м километре шоссе Нижний Новгород — Касимов. Спасателям пришлось деблокировать граждан из автомобилей.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Renault скончались по дороге в больницу. Три человека, находившиеся в Mitsubishi, получили ранения различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД и следователи ОВД устанавливают обстоятельства произошедшего, — передаёт РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Накануне полугодовалого ребёнка, который получил травмы в ДТП в Самарской области, перевели в областную больницу, сообщили в региональном Минздраве. Согласно данным ведомства, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое. В настоящее время пять пациентов готовят для эвакуации в другие больницы, где им предоставят специализированную помощь.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Ульяновской области Сергей Морозов объявил 31 января днём траура после ДТП с микроавтобусом под Самарой. По его словам, из 12 погибших в аварии 10 являются жителями региона.

Авария произошла 29 января на 873-м км автотрассы М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. На дороге столкнулись большегруз DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen. В результате погибли 12 человек.