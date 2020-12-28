Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина

Заслуженная артистка России Валентина Широнина скончалась от последствий коронавируса. Об этом сообщили в Новосибирском отделении Союза театральных деятелей РФ.
Не было преград, которые могли бы помешать ей выйти на сцену. Коронавирус стал такой преградой, — говорится в сообщении союза в соцсети в «ВКонтакте».
Широнина окончила Новосибирское театральное училище в 1964 году, войдя в его историю как самая первая выпускница — обладательница красного диплома № 1. Была ведущей актрисой новосибирского ТЮЗа, а с 1978 года — театра «Красный факел», в котором прослужила 42 года.
Ранее на 74-м году жизни скончался художник-сценограф московского театра «Сатирикон» Борис Валуев. Помимо оформления театральных представлений, Валуев участвовал в проектировании и строительстве уникальных общественных зданий, в том числе детского кинотеатра на Арбате, архитектурно-паркового комплекса «Климатрон» в Главном ботаническом саду АН СССР и дачи Совета министров СССР «Сосновый бор» под Кисловодском.
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