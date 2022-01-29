Умерла работавшая над «Чебурашкой» художник-мультипликатор Майя Бузинова

На 93-м году жизни скончалась режиссёр и художник-мультипликатор Майя Бузинова, сообщил на своей странице в Facebook шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Бузинова принимала участие в создании знаменитого мультфильма «Чебурашка», также в качестве мультипликатора работала над «Варежкой», «Айболитом и Бармалеем» и «Самым маленьким гномом».

Ещё две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку, — написал Капков, имея ввиду и кончину 30 января народного артиста Леонида Куравлёва.

Как вспоминает Капков, режиссёр Юрий Норштейн часто говорил, что вся уникальность, трогательность и беззащитность персонажу Чебурашки досталась от неё, «от Майечки». По его словам, десятки мультфильмов наполнились жизнью благодаря таланту аниматора Бузиновой.

Причины смерти Бузиновой не уточняются.

30 января после продолжительной болезни в возрасте 85 лет умер известный актёр Леонид Куравлёв. О смерти артиста сообщил его сын Василий. Куравлёва похоронят на Троекуровском кладбище в Москве рядом с женой Ниной, ушедшей из жизни 10 лет назад. Прощание с актёром планируют провести в Центральном доме кинематографистов. Похороны пройдут 1 или 2 февраля.