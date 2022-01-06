Умер второй пострадавший при крушении вертолёта в Башкирии

Два человека погибли в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Благовещенском районе Башкирии, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава республики. Один человек скончался на месте, второй — в машине скорой помощи. Третий пострадавший отказался от госпитализации.

Один [умер] на месте, второй — по дороге в машине скорой помощи, — заявил представитель ведомства.

Telegram-канал «112» опубликовал кадры искорёженного вертолёта. По его данным, один из погибших — владелец базы отдыха и юрист 36-летний Андрей Олейник. Вертолёт из-за плохой видимости, вызванной сильной метелью, задел деревья и рухнул.

Ранее стало известно, что в Благовещенском районе Башкирии совершил жёсткую посадку вертолёт Eurocopter AS350. Он направлялся по маршруту из Уфы в село Павловка Нуримановского района. На борту находились двое пассажиров и пилот.

В качестве возможной причины происшествия называлась техническая неполадка.

Ранее стало известно, что вертолёт Ми-2 совершил жёсткую поcадку в районе населённого пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска. Найти машину спасателям удалось только спустя девять часов. Пилот умер, выживший член экипажа был доставлен в бoльницу. До того как их обнаружили, пилоты передавали по рации, что лежат на земле, из-за травм не могут передвигаться и им очень хoлодно. В регионе было 11 градусов мороза.