Умер владелец квартиры, спровоцировавший взрыв газа в Набережных Челнах

Житель Набережных Челнов, на которого завели уголовное дело после взрыва газовоздушной смеси в его квартире, скончался в больнице. У мужчины было диагностировано 85% ожогов поверхности тела и многочисленные травмы, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.

Он скончался, — заявил собеседник агентства.

Как уточнили в Республиканской клинической больнице Татарстана, пострадавший 1951 года рождения умер минувшей ночью. Он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее управление Следственного комитета РФ по Татарстану сообщило, что к взрыву газа в жилом доме в Набережных Челнах привели действия владельца одной из квартир. По данным следствия, мужчина проживал в ней один, выпивал и состоял на учёте у врача-нарколога. В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения. На газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершённое общеопасным способом».

Хлопок газовоздушной смеси в результате утечки произошёл 25 октября на четвёртом этаже жилого дома в Набережных Челнах. В результате были разрушены три квартиры на пятом и одна на четвёртом этаже, пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних и сам хозяин квартиры, погибла 22-летняя девушка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).