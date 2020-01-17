https://static.news.ru/photo/a1b9cabe-39cd-11ea-81ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге скончался драматург Юрий Димитрин, известный как соавтор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика». Ему было 85 лет.

Умер Юрий Георгиевич Димитрин. Юра, ты будешь вечно в моём сердце, — сообщил композитор Александр Журбин на своей странице в Facebook.

Журбин также опубликовал фото, на котором они вместе стоят на банкете после премьеры рок-оперы.

Димитрин написал более 70 пьес для музыкальной сцены. В 1975 году вместе с Журбиным он создал первую советскую рок-оперу «Орфей и Эвридика», с тех пор она прошла более двух с половиной тысяч раз, её занесли во все словари и энциклопедии. Одна из последних работ драматурга — либретто оперы-мистерии «Братья Карамазовы» по роману Достоевского, поставленная на сцене Мариинского театра в 2008 году, пишет РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, 16 января ушёл из жизни бывший начальник 3-го управления КГБ, легенда военной контрразведки Иван Устинов. На момент смерти ему было 100 лет. Ветеран был известен как активный участник обороны Москвы в составе 16-й армии Западного фронта под командованием маршала Советского Союза Константина Рокоссовского.