В Конго от лихорадки Эбола умер 11-месячный ребёнок

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Скрывшая ото всех свою поездку в Испанию врач-инфекционист со Ставрополья Ирина Санникова вылечилась от коронавирусной инфекции. Однако она по-прежнему находится в больнице и лечится от осложнений, вызванных COVID-19.

Она не выписана, долечивается по поводу осложнений. От коронавируса она уже излечилась, — сообщил источник РИА Новости. По состоянию на 12 апреля в Ставропольском крае зарегистрировано 74 подтверждённых случая коронавирусной...