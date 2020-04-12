Происшествия

В Конго от лихорадки Эбола умер 11-месячный ребёнок

12:35, 12 апреля 2020 25
Фото: Sally Hayden/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Демократической Республике Конго зафиксирована вторая смерть от  лихорадки Эбола.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, умерла 11-месячная девочка, которая была среди пациентов в восточном городе Бени.

Ранее NEWS.ru писал, что в ВОЗ предупредили о риске возобновления эпидемии Эболы в Конго. По словам представителя организации, существует целый ряд факторов, который может привести к повторной вспышке лихорадки. Сообщалось, что вирус Эболы в течение довольно долгого времени может сохраняться в использованных иглах, шприцах и пробирках, а также в организме человека, переболевшего лихорадкой, и таким образом передаваться другим людям.

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