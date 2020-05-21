Происшествия

Умер пострадавший при хлопке газа в медцентре Обнинска

15:57, 21 мая 2020
Фото: admobninsk.ru

Сотрудник радиологического медцентра в Обнинске Калужской области, пострадавший в результате хлопка газа в химической лаборатории, скончался.

79-летний работник скончался в больнице. В связи с этим назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.

Следователь назначил техническое исследование о причинах возгорания.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории экспериментальной площадки Медицинского радиологического научного центра имени Цыба в Обнинске Калужской области произошёл взрыв. В результате ЧП пострадал один человек.

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