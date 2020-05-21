Умер пострадавший при хлопке газа в медцентре Обнинска

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Полиция Челябинской области начала проверку после смерти в районном отделе местной жительницы. Инцидент произошёл в Аргаяшском районе. Гражданка была доставлена в участок для отбывания административного наказания, назначенного судом.

Однако 21 мая состояние арестованной ухудшилось. Прибывшая бригада скорой помощи стабилизировала её состояние и выписала лекарственный препарат. Однако несколько часов спустя женщине снова стало плохо. Вторая команда медиков констатировала смерть,...