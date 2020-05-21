Умер пострадавший при хлопке газа в медцентре Обнинска

Сотрудник радиологического медцентра в Обнинске Калужской области, пострадавший в результате хлопка газа в химической лаборатории, скончался.
79-летний работник скончался в больнице. В связи с этим назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.
Следователь назначил техническое исследование о причинах возгорания.
Ранее NEWS.ru писал, что на территории экспериментальной площадки Медицинского радиологического научного центра имени Цыба в Обнинске Калужской области произошёл взрыв. В результате ЧП пострадал один человек.