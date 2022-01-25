Умер поэт и журналист Юрий Поройков

В Москве скончался поэт и журналист Юрий Поройков. Среди его работ — стихи к песне «Помолчим» Эдиты Пьехи и композиция «Воспоминание» Михаила Боярского. Ему было 86 лет, сообщает «Газета.Ru».

Поэт скончался в своей квартире на улице Достоевского. Причины смерти не уточняются. Также пока неизвестны дата и место похорон.

Поройков был первым заместителем гендиректора агентства ТАСС, а также заслуженным работником культуры РСФСР. Кроме того, он являлся депутатом Верховного Совета Башкирской АССР VII созыва. С 1972 по 1979 год он работал главным редактором журнала «Молодой коммунист», в 1980–1991 годах был заместителем главного редактора «Литературной газеты». В 2007 году стал лауреатом Бунинской премии.

Ранее стало известно о смерти на 83-м году жизни российского фотографа и фотожурналиста Владимира Лагранжа. Его фотоработы публиковали многие советские и зарубежные издания. Лагранжа называли «фотографом оттепели», которому удалось рассказать об эпохе новым выразительным языком. По словам коллег, все его работы были пропитаны любовью и добротой к героям, людям.

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