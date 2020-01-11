Представитель Минздрава Новосибирской области сообщил о смерти 16-летнего подростка, который застрял в конструкции одного из бассейнов местного аквапарка и наглотался воды.
По его словам, мальчика доставили в больницу 8 января на искусственной вентиляции лёгких.
В сознание он не приходил, — уточнил сотрудник ведомства.
Согласно данным прокуратуры, погибший приехал в аквапарк из Кемерово со своими родителями. Его нога застряла в металлической конструкции одного из бассейнов, после чего подросток начал тонуть.
В настоящее время возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья,
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