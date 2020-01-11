https://static.news.ru/photo/fd65d7ac-35c4-11ea-9b19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Минздрава Новосибирской области сообщил о смерти 16-летнего подростка, который застрял в конструкции одного из бассейнов местного аквапарка и наглотался воды.

По его словам, мальчика доставили в больницу 8 января на искусственной вентиляции лёгких.

В сознание он не приходил, — уточнил сотрудник ведомства.

Согласно данным прокуратуры, погибший приехал в аквапарк из Кемерово со своими родителями. Его нога застряла в металлической конструкции одного из бассейнов, после чего подросток начал тонуть.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина, получивший травму в батутном центре в ТЦ «Сити Молл» города Стерлитамак, умер.