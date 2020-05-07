Умер подозреваемый в заражении COVID-19 архимандрит Амвросий

Основатель и духовник Введенского женского монастыря в Иваново Архимандрит Амвросий (Юрасов) скончался в больнице в возрасте 81 года.
Как
Пока осознать масштаб потери невозможно, для нас батюшка не просто основатель и духовник, а самый близкий и родной человек. Последнее видео, которое он прислал из больницы, — это благодарность Господу, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, ранее положительный результат показал анализ на коронавирус у настоятеля храма Трёх Святителей в Москве Владислава Свешникова. Также инфекция подтвердилась у настоятеля храма Святителя Николая в Пыжах 79-летнего протоиерея Александра Шаргунова.
Добавьте наши новости в избранные источники