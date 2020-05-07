Умер подозреваемый в заражении COVID-19 архимандрит Амвросий

https://static.news.ru/photo/b4e92574-905f-11ea-915a-fa163e074e61_660.jpg Фото: diakonissa.blogspot.com

Основатель и духовник Введенского женского монастыря в Иваново Архимандрит Амвросий (Юрасов) скончался в больнице в возрасте 81 года.

Как сообщается на сайте монастыря, Амвросий находился в больнице с двусторонней пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом. Утром 7 мая его причастили и увезли в реанимацию, где через два часа он скончался.

Пока осознать масштаб потери невозможно, для нас батюшка не просто основатель и духовник, а самый близкий и родной человек. Последнее видео, которое он прислал из больницы, — это благодарность Господу, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, ранее положительный результат показал анализ на коронавирус у настоятеля храма Трёх Святителей в Москве Владислава Свешникова. Также инфекция подтвердилась у настоятеля храма Святителя Николая в Пыжах 79-летнего протоиерея Александра Шаргунова.