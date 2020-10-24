Умер пассажир рейса Новосибирск – Москва, которому стало плохо в полёте

https://static.news.ru/photo/b0c9834c-15c7-11eb-a080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром в субботу 24 октября самолёт рейса Новосибирск — Москва совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Рейс № 4 548 Новосибирск — Шереметьево сегодня утром совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия пассажира. По прилёту в аэропорт рейс встретила бригада скорой помощи, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Источник рассказал, что медики оказали пассажиру первую помощь. Увы, спасти его не удалось, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Ранее эксперт назвал самую заразную поверхность в салоне самолёта. Как писал NEWS.ru, это подголовники кресел, к которым прикасаются практически все пассажиры во время рассаживания по местам и в ходе самого полёта.