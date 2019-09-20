https://static.news.ru/photo/434c1710-db8c-11e9-a35a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lars-Josef Klemmer/picture alliance/Global Look Press

Умер один из задержанных в Японском море северокорейских браконьеров, которые напали на российских пограничников.

В результате оказанного сопротивления сотрудникам пограничного управления шестеро граждан Северной Кореи получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии один из них скончался, к нашему сожалению, — сказал в эфире телеканала «Россия-24» начальник дознания Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов.

Нападение на осмотровую группу российских пограничников было совершено экипажем северокорейской шхуны 17 сентября. В результате инцидента пострадали трое российских военнослужащих. ФСБ задержала за браконьерство два судна и более 80 граждан КНДР.

Как ранее писал News.ru, в настоящий момент на рейде в порту Находки находятся только два судна КНДР, задержанных в Японском море после нападения на сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.