https://static.news.ru/photo/0a2db8ee-3410-11ea-bd37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa

Пекинский городской комитет здравоохранения сообщает о смерти больного «пневмонией неизвестного происхождения» в китайском городе Ухань.

Согласно данным медиков, на сегодняшний день больны ещё около 40 человек и несколько сотен граждан находятся под наблюдением врачей, часть из них — медики, контактировавшие с больными, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе с Китаем в связи со вспышкой вирусной пневмонии в городе Ухань.