Пекинский городской комитет здравоохранения сообщает о смерти больного «пневмонией неизвестного происхождения» в китайском городе Ухань.
Согласно данным медиков, на сегодняшний день больны ещё около 40 человек и несколько сотен граждан находятся под наблюдением врачей, часть из них — медики, контактировавшие с больными,
Как писал NEWS.ru ранее, Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе с Китаем в связи со вспышкой вирусной пневмонии в городе Ухань.
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