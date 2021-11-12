Умер один из пострадавших при стрельбе в дагестанском селе

Скончался один из пострадавших в результате стрельбы, произошедшей 12 ноября в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи в операционной за его жизнь боролись несколько часов, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в селе Аметеркмахи в Дагестане произошла стрельба, в результате которой погиб имам мечети и два человека получили ранения. По имеющимся данным, инцидент случился на почве бытового конфликта, а злоумышленник был ликвидирован.

Как сообщили СМИ, спор вышел из-за земельного участка. Стрелком оказался 62-летний пенсионер Асадулла Рахманов. Он убил имама Абида Магомедова из автомата Калашникова, ранил его 47-летнего брата Арипа и 25-летнего племянника Магомеда. После этого Магомед ударил нападавшего Асадуллу ножом в шею.