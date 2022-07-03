Умер народный артист России Юрий Григорьев

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В Москве народный артист России Юрий Григорьев умер в возрасте 82 лет. Он являлся бывшим солистом оперной группы Государственного академического Большого театра, сообщается на сайте учреждения.

Это был солист оперной труппы Большого театра (1968–1990), замечательный артист и педагог, многие ученики которого стали известными певцами и сейчас разделяют наши чувства, — говорится в сообщении театра, которое приводит ТАСС.

Учреждение выразило глубокие соболезнования родным и близким артиста. ГАБТ уточняет, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что скончалась знаменитая балерина и педагог Мариинского театра Ольга Моисеева. Ей было 92 года. Она выступала на сцене Ленинграда с 26 лет, став первой исполнительницей партии в известном балете Юрия Григоровича «Легенда о любви».