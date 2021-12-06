Умер музыкант Эмиров, работавший со «Сплином», «Tequilajazzz» и «Колибри»

Российский композитор и музыкант Олег Эмиров умер в возрасте 51 года. Причиной смерти стали проблемы с сердцем, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице группы «Колибри» в Facebook. Эмиров был известен как музыкант групп «Сплин» и «Колибри», где несколько лет играл на клавишных.

У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надёжный товарищ, — говорится в сообщении.

Эмиров принимал участие в создании альбомов Tequilajazzz, писал музыку к телепередачам, в том числе к «Намедни», «Программа максимум» и «Школа злословия». Музыкант также создавал звуковое оформление каналов ТНТ, «ТВ Центр» и других. С 1999 года он работал саунд-продюсером в компании «НТВ-Дизайн», став первым композитором на российском телевидении, который находился в штате телеканала.

Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет умер создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. У продюсера был сильно поражён мозг из-за обширного ишемического инсульта. 17 ноября он был госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц. Его состояние ухудшилось в ночь на 25 ноября — кинопродюсер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.