Умер готовивший для Путина и Ельцина кремлёвский повар
Умер готовивший для Путина и Ельцина кремлёвский повар Виктор Беляев
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
19:25, 04 января 2022
Виктор БеляевФото: Виктор Беляев/facebook.com
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Скончался глава Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, сообщили на его странице в Facebook. Повар более 30 лет проработал на кремлёвской кухне, в том числе готовил для президентов Владимира Путина и Бориса Ельцина. Время и место прощания пока не называются.
С прискорбием сообщаем о кончине нашего друга, коллеги, папы, дедушки, шефа и прекрасного человека, — говорится в публикации.
Информацию о кончине Виктора Белева также подтвердили в Национальной ассоциации кулинаров. По их словам, Беляев был хорошим наставником и прекрасным коллегой, с его именем связаны самые громкие кулинарные мероприятия.
Беляев с 1978 по 2008 год работал на комбинате питания «Кремлёвский», став там генеральным директором. В 2008 году возглавлял Национальную ассоциацию кулинаров России.
Комбинат питания «Кремлёвский» имеет подразделения, которые работают в Кремле, правительстве РФ, Госдуме, Совете Федерации, Верховном и Конституционном судах, а также в комплексе зданий администрации президента.
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