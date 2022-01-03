Умер готовивший для Путина и Ельцина кремлёвский повар

Скончался глава Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, сообщили на его странице в Facebook. Повар более 30 лет проработал на кремлёвской кухне, в том числе готовил для президентов Владимира Путина и Бориса Ельцина. Время и место прощания пока не называются.

С прискорбием сообщаем о кончине нашего друга, коллеги, папы, дедушки, шефа и прекрасного человека, — говорится в публикации.

Информацию о кончине Виктора Белева также подтвердили в Национальной ассоциации кулинаров. По их словам, Беляев был хорошим наставником и прекрасным коллегой, с его именем связаны самые громкие кулинарные мероприятия.

Беляев с 1978 по 2008 год работал на комбинате питания «Кремлёвский», став там генеральным директором. В 2008 году возглавлял Национальную ассоциацию кулинаров России.

Комбинат питания «Кремлёвский» имеет подразделения, которые работают в Кремле, правительстве РФ, Госдуме, Совете Федерации, Верховном и Конституционном судах, а также в комплексе зданий администрации президента.

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