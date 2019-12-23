https://static.news.ru/photo/72ff0b32-2549-11ea-9e64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В госпитале новозеландского Окленда скончался один из пострадавших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд. Общее число погибших возросло до 17 человек, двое остаются пропавшими без вести.

Полиция не сообщила имени погибшего и его государственной принадлежности. Большинство скончавшихся в результате извержения были австралийцами или же постоянно проживали на территории Зелёного континента, отмечает Reuters.

NZ volcano eruption death toll rises to 17 https://t.co/u2EoUcqCiB #eNCA — eNCA (@eNCA) December 23, 2019

Не найденными остаются 17-летняя гражданка Австралии Вайнона Лэнгфорд и 40-летний гид из Новой Зеландии Хейден Маршалл-Инман. Власти считают, что их тела смыло в воду.

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии 9 декабря. На расследование причин трагедии, в которой погибли по меньшей мере 17 человек, уйдут месяцы. По данным новозеландского Королевского научно-исследовательского института (GNS Science), вулкан выбросил шлейф из пепла на высоту около 3658 м, писал NEWS.ru. Врач-реаниматолог Расселл Кларк, видевший пострадавших при извержении, сравнил происходящее на активном вулканическом острове с мини-сериалом «Чернобыль».