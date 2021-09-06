Бунтарь, романтик, авантюрист: умер Жан-Поль Бельмондо

В понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет скончался французский актёр Жан-Поль Бельмондо. Всего он сыграл более 80 ролей в кино и свыше 30 в театре.
Бельмондо дебютировал в кино в 1956 году, снявшись в короткометражном фильме «Мольер». Мировую славу в эпоху «французской новой волны» ему принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».
Бельмондо выступал в образе романтического героя в фильмах «Чочара» (1960, вместе с Софи Лорен) Витторио Де Сики, «Женщина есть женщина» (1961) Жан-Люка Годара и в других кинолентах. После картины «Человек из Рио» (1964) Филиппа де Брока Бельмондо стал играть характерные роли в боевиках и комедиях.
Наиболее успешный период в карьере актёра — с середины 1960-х до середины 1980-х годов. Тогда на экраны вышли картины «Безумный Пьеро» (1965) Годара, «Великолепный» (1973) де Брока, «Чудовище» (1977) Клода Зиди и другие. Российскому зрителю Бельмондо запомнился ролью сотрудника французских спецслужб Жосслена Бомона в фильме «Профессионал».
Бельмондо был награждён орденом «За заслуги в области искусства и литературы» (кавалер — 1989-й, командор — 1994-й, великий офицер — 2017-й) и орденом Почётного легиона (командор — 2007-й; высший офицер — 2019-й). Он является обладателем премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф и «Золотой пальмовой ветви» кинофестиваля в Каннах.
О том, каким был Бельмондо в жизни и в кино, — в фотогалерее NEWS.ru.
Кадр из фильма «Профессионал»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Чочара»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «На последнем дыхании»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Чудовище»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Великолепный»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Уик-энд в Зюйдкоте», 1964 год
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Ограбление»
kinopoisk.ru
Жан-Поль Бельмондо, 1988 год
facebook.com/JeanPaulBelmondoJeanPaulBelmondo
«Ограбление», 1971 год
imdb.com
Кадр из фильма «Раскалённый асфальт», 1960 год
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Ставиский», 1974 год
kinopoisk.ru
«Канны», Жан-Поль Бельмондо, обладатель «Золотой пальмовой ветви» за свою долгую и успешную карьеру
k55/Global Look Press
Кадр из фильма «Стукач», 1962 год
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Уик-энд в Зюйдкоте», 1964 год
kinopoisk.ru
Восковые статуи Жан-Поля Бельмондо и последние приготовления перед открытием музея Гревен в Париже, 18 мая 2021 год
Aurelien Morissard/Global Look Press
Выход из церкви Жан-Поля Бельмондо в сопровождении его сына Пола
Panoramic/Global Look Press
facebook.com/JeanPaulBelmondoJeanPaulBelmondo