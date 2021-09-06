Бунтарь, романтик, авантюрист: умер Жан-Поль Бельмондо

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В понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет скончался французский актёр Жан-Поль Бельмондо. Всего он сыграл более 80 ролей в кино и свыше 30 в театре.

Бельмондо дебютировал в кино в 1956 году, снявшись в короткометражном фильме «Мольер». Мировую славу в эпоху «французской новой волны» ему принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».

Бельмондо выступал в образе романтического героя в фильмах «Чочара» (1960, вместе с Софи Лорен) Витторио Де Сики, «Женщина есть женщина» (1961) Жан-Люка Годара и в других кинолентах. После картины «Человек из Рио» (1964) Филиппа де Брока Бельмондо стал играть характерные роли в боевиках и комедиях.

Наиболее успешный период в карьере актёра — с середины 1960-х до середины 1980-х годов. Тогда на экраны вышли картины «Безумный Пьеро» (1965) Годара, «Великолепный» (1973) де Брока, «Чудовище» (1977) Клода Зиди и другие. Российскому зрителю Бельмондо запомнился ролью сотрудника французских спецслужб Жосслена Бомона в фильме «Профессионал».

Бельмондо был награждён орденом «За заслуги в области искусства и литературы» (кавалер — 1989-й, командор — 1994-й, великий офицер — 2017-й) и орденом Почётного легиона (командор — 2007-й; высший офицер — 2019-й). Он является обладателем премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф и «Золотой пальмовой ветви» кинофестиваля в Каннах.

О том, каким был Бельмондо в жизни и в кино, — в фотогалерее NEWS.ru.