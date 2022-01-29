Умер актёр Леонид Куравлёв

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Народный артист РСФСР, советский и российский актёр Леонид Куравлёв скончался в возрасте 85 лет, передаёт РИА Новости.

О кончине актёра сообщил его сын Василий. В Союзе кинематографистов РФ подтвердили ТАСС сообщения о смерти Куравлёва.

Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном, — заявил собеседник агентства.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Дата прощания и похорон ещё неизвестна, заявил «Интерфаксу» информированный источник.

Ранее издание Baza писало, что Куравлёв был переведён из больницы в Коммунарке в Первый московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой. У артиста обнаружили вирусно-бактериальную пневмонию, из-за которой его лёгкие были поражены на 30%.

Врачам удалось справиться с пневмонией, но впоследствии Куравлёву присвоили паллиативный статус. У актёра была неизлечимая болезнь. Точный диагноз врачи не называли, сообщало Baza.

Куравлёв был госпитализирован в больницу в Коммунарке 5 января. Его состояние оценивалось как тяжёлое, но тесты на коронавирус были отрицательными.

Артист находился в четвёртой реанимации медучреждения. Он дышал при помощи кислородной маски. У него было диагностировано тяжёлое поражение головного мозга, были проблемы с речью и памятью.

Из-за нарушения функций глотания Куравлёву сделали экстренную операцию на желудке.

Ранее сотрудники дома престарелых «Идиллия» в Москве показали палату, где до госпитализации в Коммунарке находился артист. По их словам, актёра привезли в учреждение сын и дочь.

Куравлёв родился 8 октября 1936 года. Он дебютировал в кино, сыграв солдата-сапёра Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет...» (1958 год).

Куравлёв стал известен по ролям в таких картинах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой телёнок». Всего в его фильмографии насчитывается более 200 ролей в кино и сериалах.

В 1960–1992 годах Куравлёв состоял в труппе Театра-студии киноактёра (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

В 2006 году он был награждён орденом Святого Александра Невского «За труды и Отечество», в 2012-м — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.