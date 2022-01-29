Умер актёр Леонид Куравлёв

Леонид КуравлёвФото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Народный артист РСФСР, советский и российский актёр Леонид Куравлёв скончался в возрасте 85 лет, передаёт РИА Новости.
О кончине актёра сообщил его сын Василий. В Союзе кинематографистов РФ подтвердили ТАСС сообщения о смерти Куравлёва.
Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном, — заявил собеседник агентства.
Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Дата прощания и похорон ещё неизвестна, заявил «Интерфаксу» информированный источник.
Ранее издание Baza писало, что Куравлёв был переведён из больницы в Коммунарке в Первый московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой. У артиста обнаружили вирусно-бактериальную пневмонию, из-за которой его лёгкие были поражены на 30%.
Врачам удалось справиться с пневмонией, но впоследствии Куравлёву присвоили паллиативный статус. У актёра была неизлечимая болезнь. Точный диагноз врачи не называли, сообщало Baza.
Куравлёв был госпитализирован в больницу в Коммунарке 5 января. Его состояние оценивалось как тяжёлое, но тесты на коронавирус были отрицательными.
Артист находился в четвёртой реанимации медучреждения. Он дышал при помощи кислородной маски. У него было диагностировано тяжёлое поражение головного мозга, были проблемы с речью и памятью.
Из-за нарушения функций глотания Куравлёву сделали экстренную операцию на желудке.
Ранее сотрудники дома престарелых «Идиллия» в Москве показали палату, где до госпитализации в Коммунарке находился артист. По их словам, актёра привезли в учреждение сын и дочь.
Куравлёв родился 8 октября 1936 года. Он дебютировал в кино, сыграв солдата-сапёра Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет...» (1958 год).
Куравлёв стал известен по ролям в таких картинах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой телёнок». Всего в его фильмографии насчитывается более 200 ролей в кино и сериалах.
В 1960–1992 годах Куравлёв состоял в труппе Театра-студии киноактёра (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).
В 2006 году он был награждён орденом Святого Александра Невского «За труды и Отечество», в 2012-м — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Леонид Куравлёв (слева) и Белла Ахмадулина (справа) в фильме Василия Шукшина «Живёт такой парень»
РИА Новости
Леонид Куравлёв в роли Шуры Балаганова в фильме «Золотой телёнок»
РИА Новости
Артист Леонид Куравлёв (в центре) в роли Хомы Брута в фильме «Вий»
РИА Новости
Леонид Куравлёв в роли Айсмана в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны»
РИА Новости
Леонид Куравлёв в роли Лепарелло в фильме «Маленькие трагедии»
Малышев Николай/Фотохроника ТАСС
Леонид Куравлёв в роли вора-домушника Жоржа Милославского на съёмках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
РИА Новости
Актёры Леонид Куравлёв и Евгений Леонов в сцене из кинокомедии «Афоня»
А. Ковтун/ТАСС
Артист Леонид Куравлёв и Александр Абдулов в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»
kinopoisk.ru
Актёры Леонид Куравлёв (барин) и Александр Леньков (староста) в сцене из фильма «Книга мастеров»
ТАСС/ Пресс-служба Walt Disney Pictures
Памятник Афоне и штукатуру Коле возле пивной «Афоня» в Ярославле
Артем Геодакян/ТАСС
Актёр Леонид Куравлёв на вечере, посвящённом 90-летию режиссёра Леонида Гайдая