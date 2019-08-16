https://static.news.ru/photo/5299c0a8-c018-11e9-b985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chu Baorui/Xinhua/Global Look Press

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Диляра Хакимова сообщила News.ru, что у всех пострадавших в результате употребления домашнего масла подозревают отравление неизвестным препаратом. Ядовитое вещество могло попасть в продукт на стадии обработки полей или во время морения семечек.

Эксперт отметила, что для получения точной информации необходимо провести вирусологический, химический и бактериологический анализ органов пациентов. Специалисты ведомства собирают материалы и направляют их в Москву в институт Оболенского.

Хакимова подтвердила семь случаев отравления. Информацией об умершем человеке она не располагает.

Ранее News.ru писал, что следователи назвали домыслами информацию о том, что причиной отравления подсолнечным маслом в Ульяновской области мог быть крысиный яд. По данным регионального СУ СКР, такие выводы преждевременны.