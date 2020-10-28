Улетавшая на Бали жительница Москвы заявила о краже из квартиры на 63 млн

https://static.news.ru/photo/918f3894-1943-11eb-851a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Безработная жительница Москвы заявила в полицию о краже из своей квартиры на 63 млн рублей. Деньги и драгоценности пропали из сейфа, пока женщина находилась на Бали. Она улетела на отдых в январе.

Как сообщает РЕН ТВ, в квартире был прописан бывший муж пострадавшей. Она развелась с ним в мае. Известно, что жилплощадь не является совместно нажитым имуществом экс-супругов.

Консьерж подъезда рассказал, что во время отсутствия хозяйки бывший супруг несколько раз приходил и выносил из квартиры вещи. Вместе с ним была женщина.

Пострадавшая подала заявление в полицию 27 октября. Правоохранители проводят проверку.

Как писал NEWS.ru, столичный бизнесмен лишился драгоценностей и денежных средств на общую сумму в 4,5 млн рублей. Инцидент произошёл в подмосковном Красногорске. Злоумышленник проник в дом к бизнесмену днём 26 июля через окно на первом этаже. Примечательно, что коттедж не был оборудован охранной системой и камерами видеонаблюдения.