Улетавшая на Бали жительница Москвы заявила о краже из квартиры на 63 млн

Безработная жительница Москвы заявила в полицию о краже из своей квартиры на 63 млн рублей. Деньги и драгоценности пропали из сейфа, пока женщина находилась на Бали. Она улетела на отдых в январе.
Как
Консьерж подъезда рассказал, что во время отсутствия хозяйки бывший супруг несколько раз приходил и выносил из квартиры вещи. Вместе с ним была женщина.
Пострадавшая подала заявление в полицию 27 октября. Правоохранители проводят проверку.
Как писал NEWS.ru, столичный бизнесмен лишился драгоценностей и денежных средств на общую сумму в 4,5 млн рублей. Инцидент произошёл в подмосковном Красногорске. Злоумышленник проник в дом к бизнесмену днём 26 июля через окно на первом этаже. Примечательно, что коттедж не был оборудован охранной системой и камерами видеонаблюдения.