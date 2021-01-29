Укусивший жителя Ульяновска волк оказался собакой

https://static.news.ru/photo/e170f5bc-62ec-11eb-aed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

В Ульяновске прокуратура проводит проверку после нападения животного на семью в городском парке. По словам очевидцев, главу семейства укусил волк.

Инцидент произошёл 29 января.

Местные жители предположили, что хищник сбежал из вольера в зоопарке. Зверь схватил мужчину за руки, когда люди пришли покататься на «ватрушках» — специальных кругах для спуска с горки.

Прокуратура Ленинского района Ульяновска проводит проверку по материалам СМИ о нападении в парке Победы на людей животного, похожего на волка, — сказано в сообщении регионального надзорного ведомства.

По предварительным данным, речь всё-таки идёт не о диком хищнике, а о внешне похожей на него собаке. Предполагается, что это чехословацкий влчак. В середине прошлого века эту породу вывели, скрестив немецких овчарок с карпатскими волками. Сейчас эта порода используется, как правило, в служебных целях и для охоты.

В связи с инцидентом прокуратура проверяет исполнение должностными лицами местного Центра реабилитации диких животных законодательства в сфере деятельности частных зоопарков.

Ранее, как писал NEWS.ru, девятилетняя девочка из Улан-Удэ пострадала от напавших на неё бродячих собак. Она была госпитализирована с травмами.