Украинскую журналистку нашли мёртвой в джунглях на острове Самуй

Ведётся расследование запутанного дела об исчезновении и гибели журналистки Ольги Фроловой. Тело женщины после долгих поисков обнаружено на острове Самуй в Таиланде.
Журналистку нашёл мёртвой работник островного отеля, он обратился в правоохранительные органы острова с заявлением о том, что нашёл тело со следами разложения. Как он пояснил, он пробирался через джунгли, почувствовал странный запах и решил найти его источник,
По данным портала, причина смерти Ольги пока не установлена или не раскрывается. Личность жены подтвердил муж погибшей Дмитрий Фролов, который опознал тело и вещи покойной супруги, уточнив, что в её рюкзаке нет принадлежавших ей смартфона фирмы Apple и ноутбука.
Sun
Кроме того, на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как перед исчезновением Ольга шла по безлюдной сельской местности в одиночестве.
Как писал NEWS.ru ранее, тела двоих молодых людей обнаружили в квартире в столице. Согласно предварительной информации, причиной смерти стала передозировка наркотических веществ. Один из погибших не достиг совершеннолетия.
Добавьте наши новости в избранные источники