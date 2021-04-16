Украинского консула задержали в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

На территории Санкт-Петербурга сотрудниками ФСБ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и спецслужб был задержан консул Генерального консульства Украины. Об в субботу, 17 апреля, в разговоре с журналистами рассказали представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Консула по имени Александр Сосонюк задержали с поличным накануне в ходе его встречи с гражданином РФ при получении сведений закрытого характера. Эта информация хранится в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.

Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ. К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, — цитирует ТАСС сообщение от ЦОС.

Международные нормы гласят, что дипломаты неприкосновенны в стране, где они работают. Однако их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники ФСБ задержали генерального директора «Газпром газораспределение Киров» Сергея Камеко по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Ему предъявили то же обвинение, что и его заместителю Александру Остапчуку, задержанному ранее.