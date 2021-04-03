Украинский военный подорвался на мине в Донбассе

Украинский военнослужащий подорвался на мине и погиб в Донбассе в районе населённого пункта Шумы. Об этом говорится в Facebook-аккаунте украинской группировки «Север».
Получил боевое травмирование, не совместимое с жизнью, военнослужащий Объединённых сил, — говорится в сообщении.
Других подробностей инцидента не приводится.
Ранее NEWS.ru писал, что пятилетний ребёнок погиб на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством. Ранения получила 67-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.