Украинский военный подорвался на мине в Донбассе

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Российские таможенники задержали на границе с Латвией крупную партию гашиша весом в 150 кг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Попытку незаконного ввоза в Россию 150 кг гашиша через МАПП «Бурачки» пресекли российские таможенники, — рассказали в ведомстве. Там отметили, что сотрудники ФТС остановили для досмотра грузовик, в котором перевозились...