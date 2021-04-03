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Украинский военный подорвался на мине в Донбассе

17:53, 03 апреля 2021 14
Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Украинский военнослужащий подорвался на мине и погиб в Донбассе в районе населённого пункта Шумы. Об этом говорится в Facebook-аккаунте украинской группировки «Север».

Получил боевое травмирование, не совместимое с жизнью, военнослужащий Объединённых сил, — говорится в сообщении.

Других подробностей инцидента не приводится.

Ранее NEWS.ru писал, что пятилетний ребёнок погиб на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством. Ранения получила 67-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.

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