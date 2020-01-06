https://static.news.ru/photo/0a32b238-31e3-11ea-918f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian_RCS/twitter.com

Технические неполадки украинского самолёта Boeing 737 привели к возгоранию двигателя, из-за чего воздушное судно потерпело крушение в Тегеране.

Об этом иранским журналистам 8 января сообщил представитель столичного аэропорта имени Имама Хомейни.

Возгорание двигателя самолёта стало причиной крушения. Оно было вызвано техническими неполадками, — приводит слова сотрудника авиагавани Тегерана информагентство IRNA.

Трагедия произошла в среду, 8 января.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе, произошедшей с бортом «Международных авиалиний Украины». По данным оперативных служб, на борту были 177 человек.