Технические неполадки украинского самолёта Boeing 737 привели к возгоранию двигателя, из-за чего воздушное судно потерпело крушение в Тегеране.
Об этом иранским журналистам 8 января сообщил представитель столичного аэропорта имени Имама Хомейни.
Возгорание двигателя самолёта стало причиной крушения. Оно было вызвано техническими неполадками, — приводит слова сотрудника авиагавани Тегерана информагентство IRNA.
Трагедия произошла в среду, 8 января.
Как ранее писал NEWS.ru, представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе, произошедшей с бортом «Международных авиалиний Украины». По данным оперативных служб, на борту были 177 человек.