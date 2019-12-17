Правоохранители применили газ из-за демонстрантов, собравшихся под зданием Верховной рады в Киеве на митинге против продажи земли.
Среди пострадавших есть полицейский,
Пострадавшего полицейского вывели с красным лицом и слезами. Точное количество полицейских, работающих у здания Рады, пока не называется.
Владимир Зеленский поручил Раде отменить мораторий на продажу земли сельхозназначения до конца декабря текущего года. При этом он пообещал, что покупать землю смогут только украинцы, а иностранцы — только при позволении народа в ходе референдума.
Рада уже приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Во втором чтении он должен быть рассмотрен до 20 декабря.
Сопредседатель фракции Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что военные действия в Донбассе и принятие закона о рынке земли приведут к гибели Украины, писал NEWS.ru.
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