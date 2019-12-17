https://static.news.ru/photo/ef26df8e-20b5-11ea-942a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правоохранители применили газ из-за демонстрантов, собравшихся под зданием Верховной рады в Киеве на митинге против продажи земли.

Среди пострадавших есть полицейский, сообщает корреспондент телеканала «112 Украина». По его словам, протестующие пытались пронести реквизит, в том числе палатки, и проехать к стенам парламента на тракторах. Сначала произошла словесная перепалка, после чего против митингующих применили перцовый газ.

Пострадавшего полицейского вывели с красным лицом и слезами. Точное количество полицейских, работающих у здания Рады, пока не называется.

Владимир Зеленский поручил Раде отменить мораторий на продажу земли сельхозназначения до конца декабря текущего года. При этом он пообещал, что покупать землю смогут только украинцы, а иностранцы — только при позволении народа в ходе референдума.

Рада уже приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Во втором чтении он должен быть рассмотрен до 20 декабря.

Сопредседатель фракции Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что военные действия в Донбассе и принятие закона о рынке земли приведут к гибели Украины, писал NEWS.ru.