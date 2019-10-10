https://static.news.ru/photo/41529700-eb4e-11e9-a649-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ

ФСБ России сообщила о задержании в Крыму россиянина, который является членом одной из украинских экстремистских организаций. Мужчина, по данным силовиков, готовился совершить взрыв в одном из административных зданий республики.

Операция была проведена в городе Саки. В гараже задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью.

Следственное управление УФСБ по региону возбудило уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за приготовление к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что ветеран спецслужбы «Беркут» Валерий Малеваный прокомментировал информацию о пресечении ФСБ деятельности подозреваемых в финансировании террористов из ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Экс-силовик заявил, что на территории России находятся тысячи «спящих кротов» группировки.