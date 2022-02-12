Украинские военные застрелили двух человек в кафе в Донбассе

Военнослужащие ВСУ устроили стрельбу в кафе подконтрольной Киеву части Донецкой области. В результате погибли два человека и ещё двое получили ранения, сообщает специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединённых сил на своей странице в Facebook.

Инцидент произошёл накануне вечером в селе Гранитное Волновахского района. В числе погибших боец Нацгвардии Украины и один гражданский.

Кем являются пострадавшие, в ведомстве не уточнили. Известно только, что они госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Стрелявших военных задержали . В отношении них возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что пьяные украинские военные в канун Нового года обстреляли своего сослуживца — военного медика, приняв его за ополченца. От полученных ранений и кровопотери он скончался. Тело погибшего было найдено только спустя два дня возле позиций ВСУ.