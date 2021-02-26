Украинские силовики обстреляли в Донецке химический завод

https://static.news.ru/photo/3c0b8ecc-7848-11eb-9810-96000091f725_660.jpg Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com

Украинские военнослужащие обстреляли из миномётов север Донецка, в результате чего под удар попал завод химических изделий. Об этом 26 февраля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел вёлся из подконтрольного Киеву посёлка Пески. Всего было выпущено 18 мин калибра 82 мм. Также зафиксирован миномётный обстрел села Ленинское на юге Донецкой народной республики, которое находится на линии соприкосновения с Украиной, передаёт ТАСС.

Ранее экс-президент Украины заявил, что перемирие с Донбассом отсутствует. На прошлой неделе он также заявлял, что украинские военные в зоне конфликта должны отвечать на каждый выстрел собственным выстрелом.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.

До настоящего времени этот план не реализовали. Киев, в частности, отказывается выполнять политические пункты соглашения, писал NEWS.ru.