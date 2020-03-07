https://static.news.ru/photo/6e4e4250-60a5-11ea-8af4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Власти ДНР сообщили о нарушении перемирия в Донецке и Горловке. Силовики обстреляли позиции ополченцев из миномётов.

Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению Марьинка — Донецк. Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, — цитирует РИА Новости представителей самопровозглашённой республики.

Также бойцы ВСУ обстреляли посёлок Зайцево. По окраине подконтрольной ДНР Горловке было выпущено семь мин калибром 120 миллиметров. Серьёзные повреждения получил один из частных домов.

Ранее украинские военные вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где был произведён развод сил. Власти ДНР обратились к европейским наблюдателям с требованием проинспектировать участок.

NEWS.ru писал ранее, что 1 марта военнослужащие ВСУ обстреляли здание школы в населённом пункте Александровка.