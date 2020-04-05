Украинская пенсионерка устроила пожар в лесу, чтобы изгнать лисиц

https://static.news.ru/photo/abd8c008-7736-11ea-b9a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница села Черняховка под Киевом решила избавиться от лисиц, которые вредят её хозяйству, и спровоцировала лесной пожар.

Женщина разожгла огонь, который охватил луг площадью около одного гектара и 40 деревьев. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили около возгорания пожилую женщину. Она отрицала, что устроила пожар.

Тушение огня заняло несколько часов. Неизвестно, пострадали ли лисицы, сообщает «Российская газета».

NEWS.ru писал, что в Чернобыльской зоне отчуждения произошёл пожар. Возгорание случилось вблизи села Владимировка Котовского лесничества. Для ликвидации пожара был привлечена авиация.

Ранее на Дальнем Востоке загорелись более 7 тысяч гектаров леса. Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Хабаровском крае — 6038 га.