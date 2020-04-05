Украинская пенсионерка устроила пожар в лесу, чтобы изгнать лисиц

Жительница села Черняховка под Киевом решила избавиться от лисиц, которые вредят её хозяйству, и спровоцировала лесной пожар.
Женщина разожгла огонь, который охватил луг площадью около одного гектара и 40 деревьев. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили около возгорания пожилую женщину. Она отрицала, что устроила пожар.
Тушение огня заняло несколько часов. Неизвестно,
NEWS.ru писал, что в Чернобыльской зоне отчуждения произошёл пожар. Возгорание случилось вблизи села Владимировка Котовского лесничества. Для ликвидации пожара был привлечена авиация.
Ранее на Дальнем Востоке загорелись более 7 тысяч гектаров леса. Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Хабаровском крае — 6038 га.
Добавьте наши новости в избранные источники