Украинец умер после душа в турецком отеле

https://static.news.ru/photo/6e5c394c-1d28-11eb-9073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/Global Look Press

Украинский турист умер в номере отеля в Турции после того, как принял душ. Он отдыхал на курорте с семьёй. Родственники забили тревогу, когда глава семейства пожаловался на одышку.

Трагический инцидент произошёл в одной из гостиниц Аланьи, сообщает Hurriyet. Известно, что мужчине по имени Олег было 54 года.

Когда ему стало плохо, близкие уложили его в кровать и обратились к сотрудникам отеля, а те вызвали бригаду врачей. Однако турист скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас по факту смерти постояльца проводится расследование, устанавливается причина его смерти. По предварительным данным, это мог быть сердечный приступ.

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