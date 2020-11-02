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Происшествия

Украинец умер после душа в турецком отеле

19:17, 02 ноября 2020
Фото: Martin Siepmann/Global Look Press

Украинский турист умер в номере отеля в Турции после того, как принял душ. Он отдыхал на курорте с семьёй. Родственники забили тревогу, когда глава семейства пожаловался на одышку.

Трагический инцидент произошёл в одной из гостиниц Аланьи, сообщает Hurriyet. Известно, что мужчине по имени Олег было 54 года.

Когда ему стало плохо, близкие уложили его в кровать и обратились к сотрудникам отеля, а те вызвали бригаду врачей. Однако турист скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас по факту смерти постояльца проводится расследование, устанавливается причина его смерти. По предварительным данным, это мог быть сердечный приступ.

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