Украинец случайно узнал, что умер год назад

https://static.news.ru/photo/f30008ac-62fd-11eb-929b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин Украины, проштрафившись из-за нарушения правил дорожного движения, случайно узнал, что умер ещё год назад. Об этом ему сообщили полицейские, которые не смогли официально выписать взыскание человеку, записанному в покойники.

Новость оказалась не просто неожиданной, но и по вполне понятным причинам неприятной для пока ещё не перешагнувшего жизненный горизонт украинца. Впрочем, поиск истины оказался недолгим. Оказалось, всему виной брат мужчины.

Тот умер год назад, а перед уходом оставил необычный прощальный подарок родственнику. Оправданием усопшему, однако, служит тот факт, что отходить в мир иной он не собирался. Врачи не смогли его спасти — он скончался от пневмонии, передаёт Pravda.ru.

Нюанс истории заключается в том, что оказавшись в госпитале, брат назвался не своим именем. Добродушные врачи в легенду поверили, а когда пациента не стало, сообщили о его безвременной кончине в соответствующие органы, которые и внесли скорбную информацию во все базы.

В итоге живой покойник целый год жил, ничего не подозревая, так как мало контактировал с государственной системой. Однако небрежность на трассе этот контакт обеспечила. Теперь украинец пытается доказать системе, что он на самом деле жив. Но процесс этот небыстрый. Оказаться записанным в список почивших получилось гораздо проще.

Ранее в Индии, как писал NEWS.ru, мужчина, которого уже считали умершим, очнулся во время подготовки к погребению. Правда, порадовал мир своим присутствием он недолго и вскоре снова скончался, на этот раз окончательно.