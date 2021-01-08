Украинец из-за ревности убил детей своей сожительницы

На Украине мужчина жестоко расправился с детьми своей сожительницы. Инцидент произошёл в городе Тячев, что в Закарпатье.
Мужчина привёл семью в увеселительное заведение. Там он напился и устроил ссору. Как отмечается, на почве ревности. Затем пьяный украинец начал избивать сожительницу и её детей.
В итоге женщина с тяжёлыми травмами оказалась в реанимации. Девятилетняя девочка и двухлетний мальчик умерли.
Убийцу задержали. Ему грозит пожизненное заключение,
Как ранее передавал NEWS.ru, мужчину, проживающего на территории Южно-Сахалинска, заподозрили в убийстве возлюбленной, которая рассказала ему, как отдохнула на корпоративной вечеринке. Об этом журналистам в пятницу, 25 декабря, рассказали представители СУ СК по Сахалинской области.
Исходя из обнародованной информации, в Южно-Сахалинске в одной из квартир по улице Емельянова было обнаружено тело 53-летней женщины со следами побоев.