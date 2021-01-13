Украинцы погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/9e8a570a-55c9-11eb-a4d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

Двое граждан Украины погибли и ещё двое получили травмы в ДТП на трассе М4 в Ростовской области, при котором перевернулся рейсовый автобус Москва — Донецк.

Погибли двое граждан Украины — мужчина и женщина. Две гражданки Украины получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медпомощь, — рассказал агентству «Укринформ» представитель украинского МИД Олег Николенко.

По его словам, из 18 человек, находившихся в автобусе, 15 были украинцами. Генеральное консульство страны в Ростове-на-Дону проинформировало родственников погибших и пострадавших о происшествии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростовской области на участке автотрассы М4 «Дон» опрокинулся автобус Mercedes. Согласно информации главка МЧС, для ликвидации ДТП было привлечено 19 человек и семь единиц техники. Из них шесть человек и две единицы техники было от МЧС. Ведомство призвало водителей быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.