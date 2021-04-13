Украинца задержали за вербовку россиян в «Правый сектор»

https://static.news.ru/photo/d9a24920-9c36-11eb-a5e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов на территории Норильска провели задержание гражданина Украины, который вербовал россиян в запрещённую в стране организацию «Правый сектор». У него также были изъяты документы, которые свидетельствуют о связях мужчины с ВСУ.

По имеющейся информации, фамилия задержанного — Петренко. Он оказался «бухгалтером ВСУ» в запасе.

Петренко предлагал жителю Норильска за две тысячи долларов в качестве диверсанта отправиться в Донбасс. Тот должен был удалить данные в соцсетях и мессенджерах, а также сменить номер телефона. К настоящему моменту и вербовщика, и его сообщника отправили на допрос, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, в марте члены международной террористической организации «Катиба имам аль-Бухари» (запрещена в РФ) были задержаны сотрудниками УФСБ по Калининградской области.

В управлении добавили, что ранее в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные лица, исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность.