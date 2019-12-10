https://static.news.ru/photo/1772aa66-1b31-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Polska Policja/facebook.com

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина Украины Максима С., которого подозревают в подготовке террористического акта. Следователи рассказали, что некоторое время назад мужчина принял ислам, поменял имя и хотел совершить нападение на торговый центр в городе Пулавы.

Украинец поддерживал тесный контакт с иностранцами, в том числе гражданами Таджикистана и гражданами России из Чечни, уточняет Polskie Radio.

Funkcjonariusze ABW zatrzymali Ukraińca podejrzanego o przygotowywanie zamachu terrorystycznego na galerię handlową w Puławach. https://t.co/VdCbqp4M7R — PolskieRadio24.pl (@PR24_pl) December 10, 2019

Мужчина был задержан 4 декабря, ему предъявлены обвинения, он арестован на три месяца. Гражданину Незалежной может грозить до пяти лет лишения свободы. Правоохранители провели обыски у людей, с которыми он общался.

Ранее NEWS.ru писал, что Мещанский районный суд Москвы арестовал девять приезжих из стран СНГ по подозрению в причастности к терроризму.