Угрожавший полицейским житель Санкт-Петербурга погиб при задержании

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В Санкт-Петербурге полицейским пришлось применить табельное оружие, отражая нападение вооружённого мужчины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию регионального главка МВД.

Инцидент произошёл вечером 30 октября в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. По данным ведомства, житель дома на улице Школьной в посёлке Шушары сообщил правоохранителям, что его супруга якобы порезалась, упав на стекло. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. У входа в подъезд они встретили мужчину, который увидел их и бросился бежать.

На требования остановиться мужчина вытащил нож и направился в сторону полицейских.

В соответствии с законом «О полиции» один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего, — рассказали в главке.

От полученных ранений мужчина скончался.

В квартире полицейские обнаружили супругу погибшего с множественными колото-резаными ранениями. Пострадавшая госпитализирована.

Проводится проверка инцидента.

Ранее стало известно, что в России зафиксировали рост нападений по мотивам ксенофобии.