Угрожавший полицейским житель Санкт-Петербурга погиб при задержании

В Санкт-Петербурге полицейским пришлось применить табельное оружие, отражая нападение вооружённого мужчины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию регионального главка МВД.
Инцидент
На требования остановиться мужчина вытащил нож и направился в сторону полицейских.
В соответствии с законом «О полиции» один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего, — рассказали в главке.
От полученных ранений мужчина скончался.
В квартире полицейские обнаружили супругу погибшего с множественными колото-резаными ранениями. Пострадавшая госпитализирована.
Проводится проверка инцидента.
Ранее стало известно, что в России зафиксировали рост нападений по мотивам ксенофобии.