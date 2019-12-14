https://static.news.ru/photo/4903ab40-1f35-11ea-ac7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неадекватный пассажир рейса Москва — Краснордар угрожал взорвать гранату в салоне самолёта. Пассажирский лайнер Boeing-737 вылетал из столичного аэропорта Домодедово.

Мужчину сняли с самолёта и доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств, сообщает РЕН ТВ. Вылет воздушного судна задержан, специалисты проверяют салон самолёта и содержимое багажа.

В момент ЧП в салоне самолёта находились 165 пассажиров и 8 членов экипажа.

Как ранее писал NEWS.ru, пассажиров самолёта, который должен был вылетать из аэропорта Барселоны в Дублин, экстренно эвакуировали из-за мужчины, который попал на борт без паспорта и посадочного талона. Неизвестный зашёл в салон, после чего закрылся в туалете, чем вызвал панику среди пассажиров.