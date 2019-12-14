Неадекватный пассажир рейса Москва — Краснордар угрожал взорвать гранату в салоне самолёта. Пассажирский лайнер Boeing-737 вылетал из столичного аэропорта Домодедово.
Мужчину сняли с самолёта и доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств,
В момент ЧП в салоне самолёта находились 165 пассажиров и 8 членов экипажа.
Как ранее писал NEWS.ru, пассажиров самолёта, который должен был вылетать из аэропорта Барселоны в Дублин, экстренно эвакуировали из-за мужчины, который попал на борт без паспорта и посадочного талона. Неизвестный зашёл в салон, после чего закрылся в туалете, чем вызвал панику среди пассажиров.
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