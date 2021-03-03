Из Тадж-Махала эвакуировали порядка тысячи туристов из-за угрозы взрыва

https://static.news.ru/photo/befbe69e-7cba-11eb-ae77-96000091f725_660.jpg Фото: Aditya Singh/Global Look Press

Утром 4 марта из Тадж-Махала в индийской Агре эвакуировали около тысячи туристов. В какой-то момент поступило сообщение о том, что исторический объект могут взорвать.

В полицию позвонил неизвестный человек и заявил, что в мавзолее спрятано взрывное устройство. На данный момент комплекс оцеплён и правоохранители ищут бомбу.

Другие подробности инцидента не уточняются, передаёт MK.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что жители более чем двух тысяч домов эвакуированы в английском Эксетере после того, как в северо-западной части города обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времён Второй мировой войны. Как сообщили в местном управлении полиции, уничтожить снаряд решено контролируемым подрывом.