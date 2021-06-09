Угроза минирования в подмосковной Лобне не подтвердилась

https://static.news.ru/photo/05fa5352-b40b-11e9-aba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Угроза минирования ТЭЦ в подмосковной Лобне не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию представителя экстренных служб.

Проверку завершили, угроза ложная, — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Красная Поляна в Лобне эвакуированы жители нескольких домов в связи с угрозой взрыва на ТЭЦ. Там была найдена подозрительная коробка.

Полиция оцепила место происшествия, было перекрыто движение. В связи с угрозой взрыва были эвакуированы жители трёх близлежащих домов.