Угроза минирования в подмосковной Лобне не подтвердилась

Угроза минирования ТЭЦ в подмосковной Лобне не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию представителя экстренных служб.
Проверку завершили, угроза ложная, —
заявилсобеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Красная Поляна в Лобне эвакуированы жители нескольких домов в связи с угрозой взрыва на ТЭЦ. Там была найдена подозрительная коробка.
Полиция оцепила место происшествия, было перекрыто движение. В связи с угрозой взрыва были эвакуированы жители трёх близлежащих домов.